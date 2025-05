Luxo, carisma e shows históricos marcam Prêmio Sim à Igualdade Racial

Com celebração ao luxo e ao carisma, a edição 2025 do Prêmio Sim à Igualdade Racial reconheceu iniciativas que combatem o racismo no Brasil, com visibilidade para causas negras e indígenas. Empresas, artistas, comunicadores e ativistas foram premiados ontem (7) no Rio de Janeiro, em evento organizado pelo Instituto Identidades do Brasil (ID_BR). O evento será exibido dia 25 de maio no Youtube do ID_BR.

Para marcar o luxo, o início do evento contou com a apresentação do Código de Defesa e Inclusão do Consumidor Negro (CDICN), novo desdobramento do Afroluxo, uma iniciativa inédita do Grupo L´Oréal no Brasil por meio da sua unidade de negócio, L'Oréal Luxo, e o MOVER.

A iniciativa reúne dez propostas para combater o racismo nas relações de consumo. O CDICN não tem valor legal, mas pretende trabalhar na questão moral das marcas.