Quais atrações da Universal são as favoritas de cada signo? Titi Vidal diz

Sem mais delongas, trago dicas de atrações de todos os parques para cada um dos signos (vale também para quem tem Ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte nesses signos e você pode descobrir se tem, gratuitamente, clicando aqui).

Titi Vidal e sua família na Universal Imagem: Arquivo pessoal

Áries

Arianos são enérgicos e aventureiros, corajosos e ousados e os brinquedos mais radicais costumam ser mais atraentes. E esse tipo de atração não falta por lá, em todos os parques. Seguem algumas dicas:



Universal Studios Florida: Fast and Furious - Super Charged

É auto explicativo: arianos adoram velocidade e coisas emocionantes. Um brinquedo do Velozes e Furiosos é uma boa combinação. Ainda na corrida, Epic Universe - Nintendo: Mario Kart, já que alou em rapidez os arianos estão dentro.



Também dá para se aventurar na Island of Adventure - Velocicoaster, considerada a melhor montanha russa por muita gente, ela é radical e testa seus limites ao chegar a 113km por hora.



Quer água? Volcano Bay - Honu of the Honu Ika Moana, Um toboágua emocionante, no qual você leva seus amigos para uma aventura em alta velocidade e algumas surpresas pelo caminho.

Touro

Taurinos costumam ser mais tranquilos e preferem fazer coisas mais seguras e previsíveis. Não que não possam curtir as atrações mais radicais, mas as mais tranquilas certamente trazem um quentinho no coração. O que acho que mais adorariam: