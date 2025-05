Não espere romance: tudo o que você precisa saber se o crush é de Aquário

8. É amigo de todo mundo

Por falar nisso, Aquário tem muitos amigos - embora poucos sejam íntimos. Ele valoriza e conserva quem é especial por perto anos a fios - inclusive ex-relacionamentos tendem a se transformam em boas amizades.

9. Não esquece fácil do primeiro amor

Seria mentira dizer que o aquariano esquece facilmente o primeiro amor. Ao contrário, é bem frequente que, após anos, ele procure e até se case com aquele namorico de infância. Outra questão é que se abre com sinceridade, ou seja, pode falar dessa paixão avassaladora com detalhes desnecessários, o que exige que o par do momento esteja preparado a ouvir tais conversas.

10. Não pensa em casamento

Fato: Aquário ama, mas demonstra poucas vezes seu sentimento - e, geralmente, de uma maneira diferente à de todo mundo. Se ele disser que ama o par, é verdade verdadeira, já que isso é algo bem difícil de ele manifestar. Só que o aquariano não pensa em casamento. Para ele, é irracional se prender a alguém, enquanto existem milhares de pessoas interessantes pelo mundo. Só depois que muitos dos seus amigos se casarem, pode ser que, repentina e inesperadamente, ele faça o pedido ao par.