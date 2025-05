Web Summit: Escrever sobre igualdade e mulheres na tecnologia é meu desafio

Durante nossa conversa, ela reforçou o compromisso da plataforma em possibilitar que mulheres em diferentes contextos sociais tenham acesso às ferramentas necessárias para transformar suas ideias em negócios sustentáveis. "A comunicação proporcionou mudanças significativas ao longo dos anos, permitindo que pequenas empreendedoras achassem um nicho de negócio no Instagram e no WhatsApp, e crescessem com ideias próprias," disse Flávia.

A presença feminina nos palcos e corredores do Web Summit foi evidente. Embora 50% do público do evento tenha sido composto por mulheres e metade das startups participantes contassem com fundadoras no comando, a presença de mulheres em palcos de inteligência artificial, blockchain e deep tech ainda é tímida. A Creator Economy mostra que as mulheres sabem criar, inovar e transformar, mas onde estão as oportunidades reais para liderar?

Quando fazemos um recorte mais apurado considerando a raça e a origem destas mulheres ainda estamos aquém de uma realidade que seja realmente inclusiva. Grandes empresas de tecnologia marcam presença nos eventos globais com discursos de inovação e diversidade. No entanto, quando olhamos para suas lideranças e conselhos, a presença feminina e negra é praticamente invisível. De acordo com dados do IBGE, apenas 5% das startups de tecnologia no Brasil são fundadas por mulheres.

É sintomático que, mesmo em um mercado onde as mulheres são maioria, as grandes decisões e o capital circulam em mãos masculinas. A falta de representatividade feminina nas lideranças das empresas de tecnologia e nos palcos dos maiores eventos de inovação do mundo revela uma disparidade estrutural que precisa ser confrontada não só pelas mulheres, mas tendo homens com aliados.

O Web Summit Rio 2025 não é apenas o maior evento de inovação e tecnologia da América Latina; ele representa um marco de visibilidade e conexão para profissionais de todas as partes do mundo. Estar presente em um evento dessa magnitude significa acesso a redes globais de inovação, possibilidades de investimento e trocas que podem redefinir trajetórias. Para mulheres, essa presença é ainda mais significativa é uma forma de ocupar o protagonismo que historicamente nos foi negado.

Investir em mulheres não é uma questão de justiça social apenas é uma estratégia de negócios. Dados mostram que startups lideradas por mulheres geram mais receita com menos investimento, e que a diversidade em cargos de liderança resulta em decisões mais criativas e rentáveis.