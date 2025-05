Teve imagens íntimas vazadas? Saiba como agir e se proteger

Quando vazamento é associado a vantagem econômica ou estupro, pena é maior. Em situações em que o vazamento de conteúdo íntimo esteja associado a vantagem econômica, pode se configurar crime de extorsão, cuja pena é de reclusão de quatro a dez anos, além de multa. Caso a divulgação ou a ameaça de divulgação seja utilizada para constranger a vítima a manter relação sexual, pode se caracterizar o crime de estupro, punido com reclusão de seis a dez anos, sem prejuízo de aumento de pena em hipóteses agravadas previstas em lei.

Invasão de dispositivos eletrônicos. Também é possível que o vazamento ocorra mediante invasão de dispositivos eletrônicos, prática tipificada pelo artigo 154-A do Código Penal, com pena de detenção de um a quatro anos, aumentada de um terço a dois terços se houver divulgação dos dados obtidos.

Se o material divulgado envolver crianças ou adolescentes, aplicam-se as normas do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O estatuto prevê pena de reclusão de quatro a oito anos e multa, para quem produz, possui ou divulga imagens de nudez de menores.

A definição da pena aplicável em cada caso exige análise individualizada dos fatos. Isso porque é possível que a conduta do infrator se enquadre em mais de um crime simultaneamente. Em situações de concurso de crimes, as penas podem ser acumuladas, de acordo com as regras estabelecidas no Código Penal, considerando a gravidade e as circunstâncias específicas de cada situação.

Imagem: Getty Images

E se houver ameaça de divulgação, mas ainda não aconteceu?

Ameaça já configura crime. "Mesmo que o conteúdo ainda não tenha sido divulgado, a ameaça em si já configura crime", enfatiza Daiane Regina Ribeiro, advogada e voluntária jurídica do Me Too Brasil.