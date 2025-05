Marselha, Rider Waite, Lenormand e mais: diferenças entre cartas de tarô

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Muita gente acha que os tarôs possuem diferenças gritantes entre eles. Entretanto, o tarô em si precisa seguir um formato que faz com que quase todos sejam iguais. As diferenças são sutis. O que muda são só as interpretações artísticas e formas gráficas de apresentação.

Via de regra, todos os tarôs possuem 78 lâminas. Dessas, 22 se referem a arcanos maiores e as 56 restantes, a arcanos menores. Ainda existem outros oráculos de cartas, que não têm essa configuração. As duas dezenas de cartas principais são conhecidas por simbologias próprias, que narram a jornada 'd'O Louco' - aliás, a primeira das cartas.

Os arcanos maiores representam os arquétipos da personalidade humana e os grandes desafios e aprendizados que uma pessoa pode encontrar na vida. Na lista estão 'Roda da Fortuna', 'Os Enamorados', 'A Morte', 'A Torre', entre outras referências bem conhecidas.

Já os arcanos menores estão ligados aos quatro elementos e ao que eles representam, assim como a tudo o que se é aprendido dentro da jornada, em cada área da vida. São simbolizados pelos quatro naipes (ouros, espadas, copas e paus) do baralho e pela sequência numérica.

A seguir, conheça os principais decks e suas diferenças de nuances.