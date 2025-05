'Era possessivo', diz mãe de adolescente morta a tiro; médico é suspeito

Família não acredita em tiro acidental

Ao se apresentar à delegacia, Bruno Felisberto alegou em depoimento que o tiro que acertou a adolescente foi acidental. A versão foi desmentida pelo delegado responsável pelo caso, Waner dos Santos Neves.

O laudo pericial é muito claro em afirmar que foi um tiro na região da nuca que transfixou da direita para a esquerda. Isso, no meu modo de entender, é incompatível com essa versão apresentada por ele. Ele mandou um áudio para irmão afirmando que aquilo teria acontecido por acidente. Essa versão inicial não condiz com o laudo pericial.

Waner dos Santos Neves, delegado responsável pelo caso

Kethlyn estava morando com Bruno desde o início do namoro e queria ser advogada Imagem: Arquivo Pessoal

Luciana foi enfática em dizer que ele teria assumido que atirou em Kethlyn Vitoria dentro do carro. "Ele atirou porque ele quis, ele confessou para o delegado. No começo ele veio com essa tese, logo quando foi no hospital, dizendo que tudo foi um acidente, que ela mesmo tinha disparado a arma na cabeça dela. Mas aí, por final, ele confessou que atirou na cabeça dela, atirou porque ele quis, não foi um acidente", desabafou.

Adolescente queria ser advogada criminalista

Kethlyn tinha grandes sonhos. Seu desejo era cursar direito e se tornar advogada criminalista. Luciana incentivava a filha a focar nos estudos e a buscar um futuro promissor.