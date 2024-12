'Meu filho foi sequestrado pelo pai e virei muçulmana para salvá-lo'

De volta a terras brasileiras, Karin engravidou e, por conselho do companheiro, decidiu ir para os Estados Unidos para o nascimento do filho, garantindo a cidadania americana de Adam.

"Ele sempre dizia que queria que ele tivesse essa oportunidade. Fiquei na casa de um amigo dele. O Adam nasceu prematuro, ficou 13 dias na UTI, mas conseguimos voltar para o Brasil depois de um mês."

Karin Toledo e seu filho Adam. Imagem: Arquivo pessoal

A vida no Brasil foi marcada por dificuldades financeiras, agravadas pela pandemia de covid-19. Em 2021, a relação tornou-se ainda mais complicada.

Apesar disso, ela continuou no relacionamento, tentando manter a estabilidade por causa do filho. "É o medo, a vulnerabilidade. Eu pensava: quem vai cuidar dele se eu me separar? Como será a vida?", conta.

'Roubou meus documentos'

Em 2022, com a promessa de melhorar a situação financeira da família, Karin decidiu ir para a Inglaterra para trabalhar como doméstica, em uma rede de amigos conhecidos do casal, enquanto Ahmed ficava no Brasil cuidando de Adam.