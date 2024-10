Contra tradição e preconceito, Coreia do Sul vive boom de mães solteiras

Dados divulgados em 28 de agosto pelo Statistics Korea mostraram que apenas 230 mil bebês nasceram em todo o país em 2023, uma queda de 7,7% em relação ao ano anterior. Trata-se do número mais baixo desde que os dados foram coletados pela primeira vez, em 1970.

A taxa de fertilidade, ou o número médio de filhos que uma mulher terá durante sua vida, também caiu para um novo mínimo de 0,72, em comparação com 0,78 em 2022. Assim, a Coreia do Sul é o país com a menor taxa de fertilidade dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Para garantir que a população da Coreia do Sul permaneça estável, a taxa de fertilidade precisa estar em 2,10.

Na contramão das estatísticas, houve no ano passado um recorde de partos de mulheres que não estavam casadas nem em um relacionamento estável. Foram 10,9 mil bebês nessa configuração familiar, o que representou 4,7% do total. Em 2021, foram 7.700 nascimentos fora do casamento, e em 2022, 9.800.

Divórcio bilionário impulsionou mudança social

Relacionamentos casuais se tornaram mais comuns na Coreia do Sul, em parte devido à polarização econômica, que torna mais difícil para os jovens encontrar empregos bem remunerados e, posteriormente, constituir família.

Um estudo publicado no ano passado apontou a Coreia do Sul como o país mais caro do mundo para criar filhos. A mudança nos costumes sociais também inclui mais divórcios, inclusive os que envolvem casais famosos e ricos, cujas separações tumultuadas são escancaradas na mídia, geralmente com alegações de infidelidade.