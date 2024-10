Viih Tube: 'Não me sinto linda, não adoro barrigão e transar grávida é uó'

Não existe isso de voltar tudo como era, e não tem que voltar depois dessa nova experiência que é a gestação e a maternidade. É encarar como uma nova vida mesmo.

Hoje, gosto das cicatrizes e as estrias não me abalam. Tem coisas que me incomodam como a flacidez, o quadril mais quadrado, a auréola que escureceu muito, mas eu me apeguei nas coisas que não me incomodaram pra realmente não ficar louca.

Existem muitas mulheres que não fazem nada e em 15 dias voltam ao corpo normal, mas a maioria não consegue. Por isso, não gosto de ver o pós-parto de alguém que fica magro muito rápido porque causa ansiedade. A gente precisa filtrar o que é saudável e nos cobrar menos.

Imagem: Micaela Wernicke/UOL

Minha virada de chave foi quando cortei o cabelo, dois meses após o parto. Tinha levado ao extremo essa ideia de esquecer de mim, e cortar o cabelo foi a primeira coisa que fiz por mim mesma em dois meses.

Postei um vídeo chorando ao me ver no espelho. Acho que o choro foi mais de alívio, de liberdade, um lembrete de que não precisava ser tão extremista. Precisava parar de pensar só na criança e me lembrar de que ainda havia uma luz no fim do túnel.