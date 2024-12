'Energia da deusa' e chá de bebê para poucos: 2025, segundo o Pinterest

No ano que vem, esqueça os grandes eventos de chá de bebê e o baixo astral: 2025 será dos eventos intimistas e da beleza para deixar a autoestima nas alturas.

O Pinterest lançou nesta quinta (5) o Pinterest Predicts, seu relatório anual de tendências que devem estar em todos os lugares em 2025.

Segundo a plataforma, as mulheres vão se tratar como deusas em 2025, revelando segredos de beleza que não iluminam só o look, mas também a autoestima de qualquer pessoa.

No Pinterest, entre as mulheres da geração Z e as baby boomers, o termo de pesquisa "aesthetic de energia de deusa" está em alta.