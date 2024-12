Ana Carolina: 'Meus filhos sabem da Isabella, dizem que ela é uma estrela'

"Na casa da minha mãe tem uma parede com mais de 130 fotos minha e dela, o Miguel fica sentado olhando", conta. Além disso, a família tem uma maneira especial de se conectar com Isabella no dia a dia.

Quando eles veem uma estrela, é ela. Se a gente está indo viajar e tem uma estrela, a Isabella está indo com a gente. Ana Carolina Oliveira

Ana diz que tenta não deixar que a história de Isabella influencie na vida dos outros filhos. "Achei importante que eles tivessem a oportunidade de serem eles e não os irmãos da Isabella, e é assim que eles vivem. Tento levar essa maternidade leve, deixar eles viverem e serem crianças", afirma.