Libera açúcar? Gabriela Morais conta como cuidar da alimentação dos filhos

A influencer Gabriela Morais, que era conhecida antes pelo nome do primeiro casamento, Pugliese, fez de tudo para tentar engravidar no primeiro casamento. Foram inseminações, fertilizações e, quando estava na terceira tentativa, aconteceu o divórcio. "Saí da relação com a lacuna da maternidade: será que não posso engravidar? Não posso ser mãe? Aos 35 anos, vivia com essa dúvida na cabeça e pensava o que havia feito de errado", ela contou em entrevista exclusiva à Universa.

Foi lidando com essa pressão interna que conheceu o novo namorado, o artista Túlio Dek, e resolveu parar de pensar no assunto. "Estava curtindo a vida e entrei no modo 'quando quiser engravidar, a gente resolve'", ela lembra. Um ano depois, surpresa: parece que o destino resolveu por ela, que engravidou naturalmente. "É dessas coisas de Deus. Quando é para ser... Fiquei aliviada de saber que não havia nenhum problema comigo", ela suspira para falar.