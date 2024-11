'Vendia fotos dos pés e, quanto mais faturava, mais dor de cabeça tinha'

Ele pediu para eu tirar meu sapato e perguntou se poderia beijar meus pés. Falei que não, ele ofereceu R$ 50. Sabia que ele ia dar muito mais, sou vendedora, trabalho há 13 anos no comércio, então ofertei mais e ele deu.

Letícia Vieira

A empresária contou esse episódio em um vídeo no TikTok, em que afirma ter cobrado R$ 100 para o cliente beijar e tirar algumas fotos apenas dos pés dela.

Uma semana depois, ela saiu com um rapaz que também era viciado em pés. "Eu não sabia, achava que ele queria sair comigo normal, porque tinha gostado de mim."

Letícia ganhou cerca de R$ 12 mil em 24 horas com perfil de fotos dos pés Imagem: Arquivo pessoal

Juntos no carro para o date, ele parou no estacionamento e pediu para ver os pés de Letícia, que deixou. Depois, ela comentou sobre os episódios com alguns amigos em um grupo de WhatsApp, onde descobriu ter três podólatras, que explicaram do que se tratava.

Na mesma época, ela também fazia decoração de unhas e começou a publicar o resultado do trabalho em fotos dos próprios pés. Em vez de atrair o público feminino, que era o alvo, muitos podólatras apareceram, sem usar qualquer hashtag ou ferramenta de impulsão.