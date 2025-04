Aliado no prazer: 5 tabus sobre lubrificante que precisamos rever

Homem também precisa ter lubrificante em casa

É comum os homens terceirizarem a compra de lubrificante, mas ter em casa é um ato de cuidado com a parceira ou parceiro, para proporcionar o melhor para a outra pessoa.

Se você acredita que cuspe e saliva podem ser usados na vulva ou no ânus antes da penetração, aqui vai o alerta: não é recomendado e não substitui o lubrificante na fricção. Nem mesmo outras soluções alternativas, como óleos comuns para o corpo, loções e óleo de coco (ele pode comprometer a eficácia de preservativos feitos de látex).

Não vale só para anal, apesar de ser fundamental na prática

A região anal não tem lubrificação natural. Por isso, o sexo com penetração anal precisa de doses de lubrificante, que podem ser reaplicadas durante o ato, caso haja necessidade.

Sugerir o uso para o par deve ser natural

Os parceiros devem entender que é algo bom, que pode ajudar no orgasmo. Há, inclusive, alguns que retardam a ejaculação. Mostrar as funções, dizer que quer experimentar é válido, porque essas ferramentas otimizam as relações e as pessoas precisam ter liberdade para usar.