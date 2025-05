Vila Belmiro tem quarto ano seguido de violência e perdão dos tribunais

As cenas de violência e conflitos entre torcedores e policiais, do lado de fora da Vila Belmiro, um pai quebrando um vidro de acesso às numeradas, para escapar da confusão com sua filha, tudo se torna ainda mais assustador, quando se lembra de que é o quarto ano seguido com episódios graves num dos palcos mais tradicionais e míticos do futebol do Brasil.

Em 2022, o goleiro Cássio, do Corinthians, pediu providências após ser agredido dentro do gramado, após invasão de oito torcedores. Levou um chute, poderia ter sido pior.

Naquela ocasião, a Vila Belmiro foi suspensa por dois jogos e o clássico contra o Corinthians voltou a atuar no estádio 101 dias depois.