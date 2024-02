Tesão até pelo chulé: fetiche por pés vai além do que você imagina

Em sua maioria, os podólatras são do sexo masculino, heterossexuais ou não. Para se ter ideia, em redes sociais de relacionamentos, é possível especificar no perfil se você curte algum fetiche -e, se o encontro não rolar, você pode oferecer algum dinheiro por um sapato usado, por exemplo.

Sapatinho de cristal

Sites brasileiros e gringos, que reúnem os apaixonados pelo assunto, trazem uma gama diversificada de opções a respeito do tema.

Os pés nem sempre fazem parte, de fato, do sexo, mas para quem curte essa parte dos membros inferiores, a observação e o cheiro podem provocar muito tesão.

O retifismo, nome particular para aqueles que gostam de determinados tipos de sapato, também entra na onda. Alguns curtem pés com salto, outros com tênis e até aqueles com meias sujas, encardidas e furadas.

Por isso, engana-se quem pensa que o fetiche pelos pés é só sobre a aparência. A boa notícia é que, para cada gosto, sempre vai haver um pé.