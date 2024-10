Você se esforça para o outro gozar? Homens e mulheres debatem diferença

"Depois que o cara goza, o rolê acaba". Essa foi a afirmação repetida de diversas maneiras diferentes por quase todas as mulheres ouvidas por Universa para tentar entender a questão: os homens se preocupam com o prazer da mulher? A resposta é quase um uníssono: o empenho deles está abaixo do satisfatório e é consideravelmente menor do que o esforço feminino para que os caras cheguem lá. As mulheres até admitem uma melhora no panorama geral do desempenho, mas o caminho a ser percorrido por eles ainda é longo.

A gerente de produto Julia, de 32 anos, ficou solteira recentemente depois de um longo período em uma relação séria. "Hoje, eu vejo os caras muito mais engajados em preliminares etc., completamente diferente de dez anos atrás, quando eu fiquei solteira por mais tempo. Eles estão mais conscientes de que não é uma via unilateral", diz.

Ainda assim, ela muitas vezes acaba, literalmente, ficando na mão. "Eu tomo as precauções para conseguir gozar antes do cara terminar, porque quando não acontece, sei que geralmente vou ter que me resolver sozinha. E acabo deixando por isso mesmo", conta.