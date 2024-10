'Johnny Depp não era santinho', diz Fernanda Soares sobre julgamento

A apresentadora contou que o diretor tirou uma licença algum tempo depois e, quando voltou, a direção perguntou se Fernanda aceitaria continuar trabalhando com ele: "Eu falei que sim, porque ele não era uma pessoa violenta, foi só um momento, estava todo mundo destruído em questão de saúde mental".

Falência da MTV Brasil? 'Era óbvio'

Rumores de atrasos nos pagamentos de funcionários PJ já indicavam que a MTV Brasil ia falir antes do anúncio oficial das demissões, relembrou a apresentadora: "Era óbvio que isso ia acontecer". O canal encerrou as ativiades em 2013 e voltou repaginado e sob nova direção pouco tempo depois.

Fernanda também contou que a primeira vez em que foi convidada para ser apresentadora foi em um canal de TV onde, durante os happy hours, ela "só ficava falando groselhas". "O dono do canal de TV falou 'por que você não apresenta umas coisas?'", relembrou ela. O resto é história.

