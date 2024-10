Fabão explica por que bloqueou Yasmin Brunet: 'Nunca chegarei aos pés dela'

A beleza de Yasmin Brunet foi o motivo que levou o humorista Fábio Cruz, conhecido como Fabão, a bloquear a modelo no Snapchat. Em participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e Marimoon no Canal UOL, ele disse que fez isso após ver um story em que ela aparecia na frente do espelho, dizendo que tinha acabado de acordar.

Segundo ele, no mesmo dia em que contou a história publicamente, Yasmin começou a segui-lo no Instagram. "Eu seguia a Yasmin no Snapchat, e aí um dia eram oito da manhã, ela estava de frente para o espelho, sem nenhum filtro, falando não sei o quê. Eu olhei e falei: 'Eu nunca vou chegar aos pés dela', aí fui e bloqueei", disse Fabão.

No episódio da semana, o humorista também recordou o dia em que xavecou um ator pela DM do Instagram, foi ignorado e acabou recebendo uma resposta inesperada meses depois: "Tem um ator que eu mandei uma DM em um nível subterrâneo e tive que fazer um trabalho depois [com ele]. Eu era roteirista e falaram 'você consegue mandar mensagem pra esse ator?', eu falei 'claro, mando'. Esqueci completamente [da mensagem anterior]".