Sentar por muito tempo no vaso causa hemorroida? Mari Krüger responde

"A parte boa de trabalhar com isso é que eu nunca vou ficar sem pauta, porque todo dia surge um novo absurdo para desmentir", contou ela, no videocast de Titi Muller e Marimoon em Universa.

Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram e 820 mil seguidores no TikTok, Mari Krüger é conhecida por gravar vídeos bem-humorados nos quais desmente promessas enganosas que circulam nas redes sociais. Ela já explicou, por exemplo, que o leite não é inflamatório e que as famosas "gominhas de vitaminas" não fazem o cabelo crescer magicamente.

Para ela, a maior parte das pessoas que caem em fake news sobre ciência são as mais velhas. A bióloga vê na geração Z um ceticismo que falta às gerações anteriores. "As nossas mães estão caindo nos golpes do 'zap'. Eu acho que vem uma geração que está questionando os jogos de azar, por exemplo", disse ela.

Eu sou uma otimista sobre redes sociais, acho que essa geração nova veio bem questionadora. E eu odeio falar 'o lado bom da pandemia', mas acho que houve um lado bom que foi: a ciência entrou na moda. Mari Krüger

'Homeopatia é a mãe das pseudociências'