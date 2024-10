Como se livrar de 8 pensamentos sabotadores do prazer sexual feminino

"Será que a ex dele era melhor na cama?"

Primeiro ponto: se era ou não, isso não é da sua conta, certo? O relacionamento era dele e o que aconteceu antes de você só diz respeito aos envolvidos. Isso leva à segunda questão: cada relação é única. O que funcionava com a outra pessoa talvez não funcione com você e vice-versa. Em vez de se preocupar com o passado, que tal se concentrar no momento presente? E, terminada a sessão de sexo, vale a pena questionar porque você precisa se comparar com alguém.

"Não posso engravidar de jeito nenhum!"

Portanto, proteja-se e exija que a pessoa que está com você também se previna. O medo de uma gestação indesejada e de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) também dificulta o prazer, uma vez que a mulher, por ficar encanada com isso, não se solta.

"Não gosto do jeito que ele está fazendo, por que não acaba logo com isso?"

Em vez de encarar o momento como uma tortura, simplesmente avise que está sentindo dor ou incômodo e sugira uma nova posição ou carícia. Se não quer mais transar, não deixe de dizer que você quer parar.