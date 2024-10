Chupão, lambida, 69? O que a geração Z acha 'cringe' no sexo

Transar menos não significa gozar menos

Para entender a relação dos mais jovens com sua vida sexual é importante também analisar como o papel do sexo mudou de geração para geração. Os Boomers viam o sexo como um ato de autonomia, os X encaram como ostentação e performance, e os Millennials trazem propósito para dentro da relação sexual, as pessoas passam a transar com pautas, ideais.

Há uma mudança significativa entre os homens já que, com o empoderamento feminino, ficaram perdidos com as mulheres conquistando a liberdade sexual e exigindo prazer. Eles, então, preferem procurar satisfação sexual por conta própria. Como esta é uma geração mais pragmática e ainda mais marcada pelo individualismo, a ideia de ter uma relação sexual pode não fazer sentido.

Em resumo, jovens zennials fazem menos sexo, mas fazem e, para eles, algumas atitudes e comportamentos na "hora H" estão tão fora de moda quanto a calça jeans skinny.

Chupão? OH-NO!

A estudante catarinense Inara, de 22 anos, começou a vida sexual aos 18, dois anos depois de dar o primeiro beijo. Hoje namora um parceiro que conheceu no Tinder há 1 ano e 4 meses. Ela lista quais atitudes acha ultrapassadas no sexo: "69 é superestimado demais, acho uma posição desconfortável pra caramba. Lambida na orelha? Cringe demais! Me broxa completamente". Além disso, Inara também cita o "chupão" como um costume "cringe" na hora H.