'Acho um terror, nunca mais vou em reality de pegação,' diz Hana Khalil

"Dei uma estudada em várias coisas durante todos esses anos, fui me aprofundando em vários temas, pra que pudesse me dar uma base legal pra poder falar as coisas. (...) Acho que tenho uma veia de justiceira, mas já falei muita coisa errada também. Isso também é um pouco ego. Será que eu tenho que falar disso agora só porque está em alta e estão pedindo um posicionamento? Eu preciso dominar a coisa primeiro. Leio artigos e às vezes demoro 5 meses pra montar um roteiro".

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista à entrevista completa com Hana Khalil: