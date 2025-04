Autor de 'Beleza Fatal' diz que a vilã Lola é inspirada na própria mãe

Raphael Montes saiu do armário aos 16: 'Mãe tentou me 'curar' com terapia'

O autor, que é gay, contou que sua família o colocou na terapia quando ele saiu do armário. "Eu tive que sair do armário duas vezes. A primeira pra contar que era gay, a segunda que era escritor. Foi um susto na família. Na primeira, quiseram me colocar na terapia. Eu tinha 16. Escrevi até um conto disso, que minha mãe fica perturbadíssima. A coisa mais pessoal que já escrevi."

Raphael Montes recusou corte de editor em "Jantar Secreto": 'Muito pesado'

Raphael contou ter rejeitado um corte que um editor quis fazer em "Jantar Secreto", um de seus livros. "Todos os processos dependem de muita gente, nunca sou só eu. Tem uma personalidade do autor, de dizer que isso eu não quero. No "Jantar Secreto", um editor disse pra eu tirar um capítulo porque eu ia vender mais se tirasse porque era muito pesado. Não tirei. O livro é esse, com esse capítulo."