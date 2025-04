Beta Boechat fez bariátrica após chegar a 220 kg: 'Perdi mobilidade 100%'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a influenciadora Beta Boechat contou sua experiência com a cirurgia bariátrica.

Beta explicou o que a levou à cirurgia, após críticas no passado. "Há muito tempo, eu era muito crítica à bariátrica e continuo sendo no ponto que a gente não pode usar isso de forma irresponsável. Só que sou uma pessoa que sempre defendi o direito das pessoas serem incoerentes em algum nível e que as coisas têm dois lados. Do mesmo lado que eu era contra no sentido de usar forma irresponsável, eu cheguei num nível que perdi minha mobilidade 100%. Cheguei a pesar 220 kg. Não conseguia fazer mais nada."

