Beta Boechat: 'Antes da transição eu não me olhava no espelho'

A influenciadora comentou a forma como as pautas trans impactam na política. "As pessoas se apavoram com o universo trans, acham que vamos entrar na casa das pessoas e pegar alguma coisa. A gente revida, mas não tem poder politico, capacidade financeira. É uma minoria sem força para revidar, mas que choca."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Assista à entrevista completa com Beta Boechat: