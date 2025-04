Beta Boechat: 'Meu pai começou a me chamar pelo meu nome há pouco tempo'

A influenciadora também contou sua experiência com a cirurgia bariátrica. "Há muito tempo, eu era muito crítica à bariátrica e continuo sendo no ponto que a gente não pode usar isso de forma irresponsável. Só que sou uma pessoa que sempre defendi o direito das pessoas serem incoerentes em algum nível e que as coisas têm dois lados. Do mesmo lado que eu era contra no sentido de usar forma irresponsável, eu cheguei num nível que perdi minha mobilidade 100%. Ceguei a pesar 220kg. Não conseguia fazer mais nada."

Beta comentou como o processo de transição de gênero afetou sua autoestima. "A transição me trouxe uma coisa que eu nunca achei que ia ter na vida, que era me achar bonita. Eu achava que não era pra mim, que tinha nascido sem esse pedaço. Eu não me olhava no espelho antes da transição, escovar os dentes pra mim era horrível. Quando essa ficha caiu, fui escovar os dentes e falei: 'nossa, eu não odeio isso'."

