Maria Bopp teve 'mania de perseguição': 'Achava que entregador ia me matar'

'Blogueirinha do fim do mundo' atrapalhou minha carreira de atriz, diz Maria Bopp

0:00 / 0:00

Maria Bopp também contou ter deixado a personagem 'Blogueirinha do fim do mundo' um pouco de lado pela sua carreira. "Fiz ate 2022. Saí do Saia Justa, Bolsonaro não foi eleito e eu senti que a Blogueirinha me atrapalhava um pouco na carreira de atriz. Só me chamavam pra fazer testes pra blogueira e influencer. Senti que precisava esquecer um pouco dela pra fazer outros trabalhos."

Desculpa Alguma Coisa no UOL

Sem medo de ser cancelada, a escritora e roteirista Tati Bernardi faz seus convidados falarem o que nunca falariam. Os episódios ficam disponíveis toda quarta-feira no YouTube de Universa e no Canal UOL. Assista à entrevista completa com Maria Bopp: