Maria Bopp diz que mulher de 'Bilu' a procurou após história no Porchat

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz Maria Bopp relembrou "Bilu", o famoso que a xingou quando ela era adolescente. A atriz usou o apelido para não revelar o nome da pessoa.

A história viralizou após a atriz contá-la no "Que História é Essa, Porchat?". "O programa foi ao ar às 22h e às 00h estavam me marcando na página da pessoa [Bilu]. A mulher dele me escreveu e ela tem uma outra versão da história. Ela falou que nunca me reconheceu como a garota daquela noite e contou outra versão. Eu não respondi porque não valia a pena, era pra dar risada."

Na história, Maria estava em um restaurante acompanhada por amigas. A então esposa de "Bilu", que a atriz identificou apenas como uma figura famosa do mundo do esporte, teria perguntado se o grupo estava usando uma das cadeiras, ao que a atriz respondeu "não mais". No papo com Tati Bernardi, Maria disse que até hoje não sabe o que a mulher entendeu, mas esclareceu que quis dizer que ela poderia, sim, pegar a cadeira. Mesmo assim, a mulher voltou à mesa acompanhada do marido: "Me esculachou na frente de várias pessoas, me humilhou", conta.