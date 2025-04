Maria Bopp diz que evita criticar esquerda: 'Fogo amigo é contraproducente'

A atriz revelou nunca ter feito boletim de ocorrência contra ameaças, mas sofreu com pensamentos persecutórios durante a pandemia. "Como nunca sofri ameaça real, eu não sentia muito medo. Mas [na pandemia] comecei a achar que as pessoas estavam me seguindo na rua, que o entregador de pizza ia me mantar, uns pensamentos esquisitos que eu nunca tinha tido. Inconscientemente, estava me afetando. Mas nunca teve algo materialmente que me fez fazer um B.O."

Maria Bopp diz que mulher de 'Bilu' a procurou após história no Porchat

Maria relembrou 'Bilu', o famoso que a xingou quando ela era adolescente. A história viralizou após a atriz contá-la no "Que História é Essa, Porchat?". "O programa foi ao ar às 22h e às 00h estavam me marcando na pagina da pessoa [Bilu]. A mulher dele me escreveu e ela tem uma outra versão da história. Ela falou que nunca me reconheceu como a garota daquela noite e contou outra versão. Eu não respondi porque não valia a pena, era pra dar risada."

'Blogueirinha do fim do mundo' atrapalhou minha carreira de atriz, diz Maria Bopp