Suzana Pires teve cabeça raspada por Marieta Severo em filme: 'Uma benção'

Suzana fez uma reflexão sobre o poder feminino e a influência em sua trajetória. "Foi muito louco pra mim a passagem de garota magrela e sem corpo pra ser alguém que chama atenção. Essa fase foi muito ruim. Do nada, eu estava sexualizada e não estava pronta pra isso. (...) Comecei a perceber esse poder. Um poder meu. Muito poder feminino. Agora ele está totalmente adequado a mim e eu sei como e quando usar. Mas com 20 foi uma loucura, eu poderia tudo. Essa crença que me fez construir minha carreira: a minha força pessoal, energia, ela é uma força sexual."

Livro nos EUA com prefácio de Sharon Stone: 'Era a primeira da lista'

A roteirista contou sobre o lançamento de "Unleashed: A Woman's Guide To Uncover Her Inner Power" (no Brasil, "Dona de Si"), seu livro nos EUA, que teve um prefácio escrito por Sharon Stone. "Durante a greve dos roteiristas, tive a oportunidade de lançar meu livro lá. A Sharon Stone escreveu o prefácio. Eu não sou amiga da Sharon Stone, é uma pena. Meu 'manager' falou que eu ia precisar alguém pro prefácio, fizemos uma lista de três mulheres. Ela era a primeira da lista. Pediu pra ler o livro, mandamos e em uma semana ela falou: farei porque é legítimo."

