Suzana Pires lançou livro com prefácio de Sharon Stone: 'Era a primeira'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a atriz e roteirista Suzana Pires contou sobre o lançamento de "Unleashed: A Woman's Guide To Uncover Her Inner Power" (no Brasil, "Dona de Si"), seu livro nos EUA. A obra teve um prefácio escrito pela atriz Sharon Stone.

Sharon sempre foi a primeira opção de Suzana. "Durante a greve dos roteiristas, tive a oportunidade de lançar meu livro lá. A Sharon Stone escreveu o prefácio. Eu não sou amiga da Sharon Stone, é uma pena. Meu 'manager' (empresário) falou que eu ia precisar de alguém pro prefácio, entãi fizemos uma lista de três mulheres. Ela era a primeira da lista. Pediu pra ler o livro, mandamos e em uma semana ela falou: farei porque é legítimo."

