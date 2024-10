Mulheres dão dicas para se concentrar no sexo e parar de pensar nos boletos

Olho no olho

"O meu problema é transar sabendo que tem outras pessoas em casa. Eu fico preocupada de ouvirem os gemidos ou entrarem no quarto de surpresa. Isso tira metade da minha concentração e faz com que eu demore muito mais para gozar ou sequer consiga. Minha estratégia: contato visual. Fico olhando para ele e percebendo que está tendo prazer. Não tem coisa melhor para focar na transa." Gisele, 19, recepcionista

Meditação na cama

"Para me concentrar eu respiro, como faria ao meditar. Me liguei que isso me ajudaria ao praticar meditação mesmo, percebi que esvaziava a cabeça e relaxava. Então, comecei a usar essa técnica para sentir mais prazer e chegar ao orgasmo. Quando a transa é planejada, eu medito antes, porque vai me ajudar a ficar totalmente presente no agora. Já quando a transa acontece repentinamente e eu vejo que estou levando os problemas para a cama, eu pratico a respiração durante o sexo mesmo e volto minha atenção para cada detalhe do que está acontecendo." Leidimar, 25, estudante

Cronômetro ajustado

"Eu estou achando mais difícil me concentrar na transa agora que sou mãe, minha cabeça sempre fica cheia de pensamentos e preocupações sobre a minha bebê. Mas uma amiga me sugeriu a estratégia dos aplicativos de produtividade, que é estabelecer um tempo curto de atenção total. Então, eu programo o alarme do celular, antes de começar a transar, para tocar dali 20 minutos. E durante esse tempo, me comprometo a só viver o momento. Tem dado certo." Clarissa, 33, empresária