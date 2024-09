Sem fim precoce: 5 truques facinhos para o sexo durar mais e melhor

O sofá, por exemplo, é um móvel com 1.001 utilidades e permite inúmeras variações de posições sexuais que podem prolongar esse namoro. Vocês podem tentar uma penetração por trás, com a mulher segurando o encosto do sofá, a mulher por cima, controlando o vaivém, manobras diferentes de sexo oral... Opções não faltam!

Explorem os sentidos

Sexo não é só tato, envolve todos os sentidos. Para alongar, tire o foco da penetração. Na visão, use lingeries bonitas, algo que chame a atenção. Na audição, invista em uma música sexy, que mexa com a fantasia do casal. No olfato, alguns aromas e óleos perfumados podem ser estimulantes. Pensando em paladar, vocês podem ter vinho, champanhe, chocolate ou morango, por exemplo, ao lado da cama. Por fim, o tato: permitam-se explorar todo o corpo, não só as genitais!

Saiam do conforto

É comum, principalmente em casais que estão juntos há muito tempo, terem suas posições queridinhas - aquelas que eles têm certeza que vão conseguir gozar. Para fazer o sexo durar um pouco mais é importante pulá-la, pelo menos no começo.

Deixe a posição sexual que estimula mais por último — não precisa abandoná-la, só alterar o cronograma.