'Tentaram me roubar 3 vezes no dia em que soube que ex namorava minha irmã'

Quando saí da festa, ele estava encostado na porta do carro. Falei: 'Você não vai me contar quem é sua nova namorada, não?' Ele me respondeu que eu já conhecia, que não precisava falar nada. Perguntei se era minha irmã e ele confirmou.

Fiquei sem chão, meu mundo desabou. Sempre fui muito próxima da minha irmã e não esperava que algo assim acontecesse. Saí de lá e fui para Copacabana, sentar na praia. Chorei muito, não conseguia segurar as lágrimas. Não acreditava, não conseguia nem imaginar a cena.

E foi na hora de ir embora que começou a sequência de assaltos.

Três tentativas, um roubo

Mesmo abalada, eu precisava ir embora. Tinha de trabalhar no dia seguinte, precisava descansar. Quando estava andando até a Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, ainda chorando, um homem me abordou e pediu para eu passar tudo. Mas, quando percebeu o quanto eu estava transtornada, mudou de comportamento.

Me perguntou se eu precisava de ajuda e me acompanhou até o ponto de ônibus. Me ajudou a atravessar a passarela, me ofereceu dinheiro para a passagem e ficou comigo, contando de sua vida, até a hora em que meu ônibus [para Queimados, na região metropolitana] chegou.