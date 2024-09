'Amor depende de construção, dar à luz não te faz mãe', diz Mônica Salgado

Fica mais fácil com o passar do tempo?

Aprofundando a discussão, Mônica confessa que debateu por anos na terapia a relação que tem com a própria mãe, o que achou que facilitaria o caminho para fugir de armadilhas da maternidade, mas que na realidade, a análise não a impediu de cair em todas elas.

"O que me pegou é que trabalhei muito nos primeiros anos do Berardo [seu filho de 14 anos] e, no tempo que tinha em casa, não era a mãe que sentava pacientemente para brincar, desenhar... Fui carregando essa culpa. Com ele maiorzinho, via a conexão mágica que tinha com o pai e me sentia excluída. Claro que tínhamos muitos momentos de carinho, mas na maior parte do tempo eu me ressentia", detalha.

Sua terapeuta dizia uma frase quase com efeito de calmante: na adolescência eles costumam se voltar para as mães. Cada fase desperta uma reação, cada relação é única com seus momentos de aproximação e estranheza. "Hoje parece que viramos uma chave. Trocamos ideias, ele já tem uma visão crítica, adoro o senso de humor dele, rimos juntos. Com isso estou extraindo uma alegria da maternidade que nunca extraí antes com esta intensidade. A paz de espírito que isso me traz é indescritível".

Quanto maior a sobrecarga, maior a chance de desconexão