Manu Gavassi: 'Se você se sexualiza ou não, é questionada da mesma forma'

"Who the f*** is Manu Gavassi?" Foi com esse questionamento, em 2020 ao entrar no BBB, que a cantora, atriz e diretora se apresentou ao Brasil. Seu nome não era novidade entre jovens e adolescentes, afinal sua carreira começou aos 15 anos. Mas para o público de uma grande emissora de TV era uma pergunta genuína.

No reality, ela ficou com o terceiro lugar. Mas resolveu fazer um caminho completamente diferente das pessoas que saem "da casa mais vigiada do Brasil": se afastou das redes sociais e sumiu por um tempo. Não quis faturar com as custas apenas dá visibilidade - e ainda não quer.

"Meu bem-estar rege minhas atitudes profissionais. Entendo os locais em que me sinto bem de verdade, como cuido da minha rotina, se minha vida está em harmonia e eu tenho orgulho dela. Isso mudou minha relação comigo mesma", disse em entrevista exclusiva para Universa.