'Não estaria viva sem a cirurgia': Mandy Candy levou temas trans ao pop

O Marcelo escuta muito podcast e veio com essa ideia. É algo para reinventar minhas redes, até o canal do YouTube, revendo coisas que falei há mais de dez anos que voltaram à tona. Quando faço vídeo de um minuto, não consigo abordar tudo sobre um assunto, mas no podcast consigo trazer um ponto de vista mais amplo.

A gente quer quebrar tabus. Eu gosto de ter essa conversa e minhas seguidoras também. Já falei sobre game, roupa, viagem, mas o que mais conecta é conversando e o podcast é uma conversa.

Ao longo dos anos como criadora de conteúdo, você percebe uma abertura maior para entrar em outros espaços, furar a bolha?

Já tive várias fases. A primeira fazendo conteúdo trans, depois sobre morar na Ásia. Comecei a puxar marcas e pessoas que não estavam ligadas ao assunto LGBT, aí furei a bolha. Quando a pessoa não sabia que sou trans, me seguia e mesmo tendo preconceito, depois via os conteúdos que gostava e ficava. Mas eu adoro falar sobre outras coisas. Passo o dia jogando Final Fantasy 14, adoro viajar, mas não tenho problema com a pessoa me conhecer por ser uma pessoa trans.

O que você gostaria que as pessoas soubessem, então, sobre você além desse universo?

Acho que já contei tudo (risos). Tudo que faço, eu falo, antigamente até mais, quando postava vlog no YouTube. O que eu quero é que as pessoas continuem me assistindo. Quando comecei a produzir conteúdo, eu estava muito triste morando fora do Brasil, passava o dia vendo vídeo no YouTube e criar conteúdo foi uma forma de colocar o que eu pensava para fora.