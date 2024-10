Nas quadras depois dos 40, Carol Gattaz não para: 'Sou movida a desafios'

UNIVERSA: Você sente que precisa se provar o tempo todo?

Carol Gattaz: Depois que passamos de uma certa idade as pessoas ficam curiosas para saber até quando vamos conseguir permanecer no topo.

Muita gente me pergunta quando vou me aposentar. Eu sei que o esporte tem uma carreira curta, que o corpo muda e não é mais o mesmo. Mas amo o que faço e ainda estou produzindo para alguns times, senão eles não me contratariam. Enquanto eu adicionar as equipes e receber propostas, vou continuar jogando.

Claro, também tenho que pensar no meu bem-estar, se estou bem, se tenho dores. Atletas precisam fazer sacrifícios e cuidar do corpo, temos que abdicar de muitas coisas. Cabe a nós, indiferente da idade, saber como e quando vamos parar.

Você acha que homens atletas são tão cobrados quanto mulheres atletas nessa questão da idade?

Acho que sim. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, recebeu muitas cobranças na Copa do Mundo. Disseram que ele estava velho, que tinham jogadores melhores, que deviam ter convocado alguém mais jovem? Ele é simplesmente o melhor do mundo. Está ali porque ama, não porque precisa. CR7 já jogou tudo, não tem que provar nada para ninguém.

Você acha que ele quer passar vergonha? Pelo contrário, acho que se ele está ali, com a idade que tem, é porque sente que tem algo a acrescentar para a equipe. E mesmo assim é criticado. Por isso acredito que, no esporte, o etarismo existe para homens e mulheres.

Você completou 40 anos durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, sua primeira convocação. Acredita que conseguiu aproveitar mais essa experiência como veterana do que conseguiria como iniciante?

Com certeza. Com essa idade eu já estava muito mais experiente e sabia o que eu estava fazendo. Era titular da equipe e fiz parte do processo. Por mais que eu não tivesse ido para as Olimpíadas em outros anos, participei de muitos campeonatos com a seleção, só não tinha chegado aos Jogos. Claro que é importante, mas eu já tinha vivido muitos momentos marcantes com a canarinho.