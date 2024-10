Vice de farmacêutica, ela superou câncer e caiu no samba: 'Repensei a vida'

"Minha coroação como rainha de bateria foi um momento emocionante, carregado de significados profundos para mim. Aquela conquista era um reflexo de anos de dedicação e também de superação, como passar por um câncer.

Desde os cinco anos, eu já dançava e sou bailarina clássica de formação, e o Carnaval sempre foi uma paixão distante, algo que eu só conhecia pela televisão, sem imaginar que um dia faria parte disso. Para mim, era inacessível.

Tudo mudou quando me tornei atleta profissional de fisiculturismo. Eu cursava engenharia química, e com uma rotina intensa de estudos o único horário disponível para treinar era às 22h, na própria academia da faculdade. E foi assim que me apaixonei.

Chegava a acompanhar as competições de quem treinava lá, e decidi competir também. Na minha primeira experiência, conquistei o terceiro lugar, o que me levou a seguir carreira profissional, chegando a competir no Mundial em Londres, onde fiquei em quinto lugar.

Para essas competições, eu mandava fazer os biquínis em ateliês de Carnaval, e foi aí que surgiu a oportunidade de ser musa da bateria da Tatuapé. No ano seguinte, fui apresentada à Barroca da Zona Sul, onde atuei como rainha por três anos.

Mas no primeiro desfile pós-pandemia, comecei a sentir um cansaço extremo e, com a imunidade baixa, decidi cuidar da minha saúde, o que acabou levando à descoberta do câncer.