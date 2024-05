Manu Gavassi diz que viveu crise pós-BBB: 'Cobrada pra ser um personagem'

Manu Gavassi conta que já sofreu stalking: 'Me apavoro com as mensagens'

A cantora e atriz revelou já ter sofrido stalking. "Se você olhar bem na internet, todos têm. Eu não olho bem na internet, porque quando olho me apavoro com as mensagens de pessoas idealizando vidas comigo. É tipo: 'Que delicia nossa viagem pra Paris'. No ao vivo não, tenho histórico de boas abordagens. Mas por escrito é terrível."

Manu Gavassi e noivo começaram romance por e-mail: 'Parecia que conhecia minha alma'

Manu também contou como começou o relacionamento com o noivo, Jullio Reis. "A gente trocou mensagens, mas na época eu estava sem celular, daí a gente trocou e-mails. Ele mandou e-mail e a gente começou a trocar longos e-mails. Foi uma sensação familiar. Parecia que ele conhecia minha alma."