Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 17 a 31/5

Maria de Fátima pede desculpas a Odete. Leila acompanha Renato em uma reunião de trabalho. Cláudia acusa Marco Aurélio de usar as pessoas. Ivan confirma sua presença no campeonato de xadrez para Odete. Vasco fica sabendo que foi cancelado e, por isso, ficará fora do grupo de pagode. Laís e Cecília vão a Petrópolis conhecer Sarita. Raquel acusa Freitas de assediá-la. Renato e Leila dormem juntos. Fátima chega mais cedo ao campeonato de xadrez, seguindo orientação de Odete. Solange flagra Renato e Leila juntos.

Segunda-feira, 19 de maio

Renato e Leila disfarçam a proximidade diante da reação de Solange. Laís e Cecília acolhem Sarita. Poliana diz a Aldeíde que não sabe o motivo da separação de Raquel e Ivan. Fátima descobre que Ivan estará presente no campeonato de xadrez na casa de Celina. Raquel avisa a Ivan que Marco Aurélio sabe que os dólares estão com eles. Heleninha fica feliz ao saber que Ivan não está mais namorando. Solange conta a Sardinha que viu Renato com Leila. Raquel conta a Poliana que Ivan roubou um milhão de dólares. Raquel chega para falar com Ivan no momento em que Heleninha aguarda o executivo na portaria.

Terça-feira, 20 de maio

Raquel fica arrasada ao ver Ivan no carro de Heleninha. Maria de Fátima e César são chamados para uma campanha da Tomorrow. Aldeíde vê Ivan próximo a Heleninha e deduz que os dois estão juntos. Laís se preocupa com o trabalho de Cecília. Solange sugere que Renato assuma o relacionamento com Leila. Ivan procura Raquel para dizer que não está com Heleninha e que ela se arrependerá de acusá-lo de roubo. Afonso toma uma decisão depois que Odete não aprova as propostas que ele recomendou para a TCA. Odete acusa Afonso de vazar informações da TCA.

Quarta-feira, 21 de maio