Em 'Renascer', ela leva candomblé ao horário nobre: 'Inácia é marco da TV'

Das cenas mais marcantes em seis meses de trama, há diálogos profundos sobre fé, travados entre a ialorixá e um padre (Chico Díaz), e entre ela e um pastor (Breno da Matta) - cenas bonitas, mas sobretudo didáticas, que deveriam ser passadas em sala de aula, acredita a atriz, que também é professora há mais de 20 anos em escolas públicas e também no Bando de Teatro Olodum, que ajudou a fundar na década de 1990, "um espaço onde o preto e a preta poderiam atuar sem estar atrelados a papéis baseados na cor de sua pele".

A docência veio por estratégia de sua mãe, que teve medo ao ver a filha se tornar artista, "uma profissão que não era para nós", e insistiu que Edvana concluísse o magistério.

Mas a atriz só foi para as salas de aula mais tarde, depois de ocupar os palcos: "No Bando de Teatro Olodum, conheci muitos atores que também eram educadores e entendi que a gente precisa ocupar estes espaços para transformar a cultura no Brasil, levar para os adolescentes as mesmas oportunidades que eu tive lá atrás", fala.

Hoje, ao atuar em uma novela de horário nobre com pelo menos metade do elenco formado por atores negros, inclusive a família protagonista, reconhece avanços, mas percebe os efeitos do racismo em sua própria carreira:

Fico feliz que meninas negras sejam chamadas para papéis importantes porque, na minha época, era muito mais difícil. Se eu tivesse crescido com mais oportunidades para ser atriz, não estaria despontando aos 50 e poucos anos.

A Universa, ela fala sobre "Renascer", religião, independência, educação envelhecimento: "A idade é um lugar muito bom, não fossem as dores no joelho", brinca. "Os 50 são o melhor momento da vida. Pique de jovem, mas com sabedoria e experiência".