Menos Dona Patroa, mais Iolanda: Camila Morgado defende humor antiviolência

Para "virar" Iolanda, se apoiou no livro "O Grito de Eva", escrito por Marília de Camargo César, (editora Thomas Nelson Brasil, 2021), sobre a violência doméstica em lares cristãos, indicação de Luperi; e "emprestou" de uma amiga, Catherine, expressões e trejeitos cristãos, como "meu pai eterno", "Jesus misericordioso" e "ô, glória", que a atriz repete aos gritos em cena, ajoelhada ou erguendo as mãos aos céus, às vezes com pitadas de humor.

A atriz reconhece que, por vezes, a atuação pode ser um pouco exagerada, até engraçada, mas entende o humor como "uma arma muito poderosa para falar de temas difíceis".

Através do humor, a gente acaba atraindo o público, a identificação do público com o tema e a comunicação sobre as questões, né? É importante ter um alívio cômico para poder falar sobre temas que são tão dolorosos e tão necessários , defende.

Camila Morgado também salpica humor nas cenas sensuais de sua Iolanda, com trejeitos desajeitados e uma descoberta dos desejos com certa ingenuidade: para ela, isso mostra como essa mulher está vivendo uma primavera, ou uma adolescência tardia, podendo dar vazão a fantasias que sempre entendeu que eram pecado. "Ela está descobrindo coisas que não faziam parte de seu universo. É um verdadeiro renascimento", completa.

Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado). Imagem: Manoella Mello/Globo

E é por este caminho que a intérprete quer que sua personagem siga no final de "Renascer: