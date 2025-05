Atriz de Vale Tudo: 'Gastamos tempo falando e sofrendo com envelhecimento'

UNIVERSA: Malu, você deslanchou na TV só depois dos 35 anos. Se considera uma inspiração para aqueles que buscam um destaque na carreira de ator?

Malu Galli: Parece que, na vida do ator, dar certo é só quando se faz TV. Não acho isso. Eu já tinha 'dado certo' e vivido experiências maravilhosas no teatro e no cinema.

A fama da TV dá a impressão do sucesso. Como artista, você precisa ter vontade de realizar boas obras, não de só estar na televisão.

Malu Galli sobre criação anti-racista: 'Mãe de homem trabalha até morrer' Imagem: Chico Cerchiaro

Você não se considera um exemplo, então?

Bom, eu fico imaginando uma pessoa do interior do país, que não teve acesso a tudo o que eu tinha. Sou privilegiada, nascida na zona sul do Rio de Janeiro, branca, de classe média. Para ser artista é preciso persistência e as histórias são diferentes. Tem aqueles, que só com um teste, conseguem ser protagonistas. Mas é raro. Ser ator é uma construção. Tem quem tem talento, mas não tem vocação para esperar, fazer testes, ficar na fila, ter retornos negativos?

Algumas pessoas podem me considerar um exemplo de persistência, mas não vejo assim. Tem muitas histórias mais difíceis do que a minha.

Quando entrou na TV já não era mais novinha. Tenha a pressão da imagem e do etarismo na época?

Não, essa pressão piorou mais nos últimos tempos. A gente nem falava a palavra colágeno, por exemplo. Aos 36, me achava jovem. Essa preocupação começou só com os 40 e muitos, que é quando começam realmente a aparecer mudanças no rosto.