'Temos que desromantizar a família margarina', diz Bruna Mascarenhas

Às vezes, devido à rotina, a pessoa não tem nem tempo de sonhar. Nada é muito palpável e todas as vontades parecem inatingíveis. O estudo mostra que você pode ir atrás. Oportunidades para quem largou os estudos são difíceis, o caminho é mais longo e com mais obstáculos.

A série traz uma questão de união e amizade muito forte. Você tem amigos em sua vida que se ligar dizendo 'preciso esconder um corpo' eles respondem com 'vou levar a pá'?

Olha, tenho sim. Com o tempo você percebe quem realmente é seu amigo e faz um filtro nas amizades. Descobre com quais pode realmente contar, com quem pode surtar sem medo que a pessoa vai continuar te amando - e ficar ao seu lado no processo. Tenho poucos amigos, mas acredito que nada substituí as amizades na vida

Acredita que esse tipo de amizade é a chave para sobrevivência em momentos difíceis?

Sim, e acho que é importante desromantizarmos a família. Família é quem escolhemos, não só a de sangue. Muitas vezes vivemos situações familiares complicadas, e esse laço não rola. Não é meu caso, sou muito unida com meus pais e irmãos. Por isso, às vezes, tem quem precise de pessoas ao seu lado que sejam esse abrigo, com quem você vai passar Natal e Ano Novo, que vai confiar para o resto da vida.

Temos que desromantizar a família margarina. Ela não é a realidade para todos.