Atriz que vive Zinha de Renascer: 'Falar da minha sexualidade é libertador'

Zinha (Samantha Jones) Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

As inspirações para viver Zinha surgiram especialmente durante a preparação para a novela, em fazendas de cacau em Ilhéus, no sul da Bahia, onde conheceu uma produtora rural enquanto aprendia sobre o cultivo de cacau.

"Era muito bonito ver a segurança dela, no meio dos outros trabalhadores, manejando a roça com o facão na mão, sabendo o que estava fazendo. E a Zinha tem muito disso: é uma trabalhadora da terra que, mesmo com tantas questões, está lá no meio dos homens, sem questionar muito esse papel, e não tem nada que diga que ela não está apta para fazer aquilo", lembra.

Sinto que estamos contando uma nova história sobre as mulheres.

"Me recuso a esconder minha sexualidade"