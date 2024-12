Jade Barbosa fala de seu casamento: 'Era um sonho casar na Itália'

Casamento de Jade Barbosa na Itália aconteceu em uma vinícola Imagem: Reprodução/Instagram

E para fechar o ano, deixou os fios ruivos para trás - cor escolhida porque sua princesa preferida da Disney é a Ariel. "Tenho muito cuidado com meu cabelo e já fiz várias transformações. Comecei aos poucos, porque não tinha coragem. Então quando o L'Oréal Paris me chamou para fazer uma coloração pessoal para acertar a cor da pintura, eu quis tentar", contou.

Para a reportagem, Jade contou detalhes do seu ano - e de seu casamento - que teve que organizar às pressas, entre treinos e competições.

Jade Barbosa se casou no civil no Brasil Imagem: Reprodução/Instagram

Universa: Em 2024 você ganhou uma medalha olímpica e ainda se casou. O ano vai ficar marcado na sua história? Foi mais do que você imaginou?

Jade Barbosa: Foi um ano desafiador. Não foi fácil nos treinamentos, porque quando chega perto do ciclo olímpico nós, atletas, estamos desgastados. Parecia que Paris nunca chegava. E quando chegou, passou muito rápido. Quando os Jogos chegaram ao fim, eu tinha dois meses para cuidar de tudo o que eu precisava do meu casamento. E ainda inventei uma cerimônia no civil que não existia. [risos] Enfim, foi muito mais do que imaginei. Me sinto muito realizada. Até me falaram que eu estava muito tranquila, e estava mesmo. Era um sentimento diferente, unido a outras conquistas. Senti muita paz. Acredito que seja fruto da maturidade também.

Você planejou todo o seu casamento no ano de treinamento mais importante para um atleta. Como você conseguiu?

Meu marido, Leandro [Fontanesi], foi muito parceiro. Nós ficamos noivos em fevereiro de 2023. Nós nos conhecemos em um bloco de Carnaval no Rio de Janeiro em 2019 e ele me pediu em casamento na mesma data. Mas não conseguíamos ainda decidir uma data para casar. Eu não sabia se me classificaria para as Olimpíadas, dependia das datas do mundial de ginástica que aconteceria na Bélgica. Só começamos a pensar em data janeiro deste ano. E como queríamos casar fora do Brasil, tínhamos que decidir por conta dos convidados. Achei uma assessora brasileira na Itália, fizemos uma reunião online e fechamos. E o Leandro ainda estava morando em São Paulo, enquanto eu estava no Rio de Janeiro. Tinha essa dificuldade de agenda.