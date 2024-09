Dia do Sexo: 11 dicas para falar de orgasmo - e da falta dele - com o par

Aposte no diálogo sutil: se é difícil ir direto ao ponto e falar sobre o próprio orgasmo, uma alternativa é perguntar ao outro como anda seu contentamento na cama. Questione se o par está satisfeito na hora do sexo. Iniciar a conversa dessa forma pode abrir as portas para que também possa se posicionar.

Fale através de exemplos: a abordagem indireta é um recuso bem útil, sobretudo para não se expor de primeira. Aborde assuntos que sejam do seu interesse em experimentar, citando casos da mídia ou de pessoas próximas. Diga: 'Eu estava conversando com uma amiga e ela disse que experimentou massagem tântrica e gostou muito. O que você acha do assunto?'

Antes do par, fale com uma amiga: se abordar o tema com o parceiro parece demais, considere bater um papo com outras pessoas de confiança, previamente. Ainda nessa linha de ganhar intimidade e tranquilidade com o tema, converse com uma amiga íntima. Compartilhe visões e até dicas.

Saia da rotina: fazer programações diferentes ajuda na construção de intimidade a dois, independentemente da fase da relação. E, quanto mais íntimo o casal for, maior será a abertura para a conversa, incluindo temas que sejam mais "difíceis". Que tal conhecerem um motel novo? Ou fazer uma viagem curta? Muitas vezes, desligar-se da rotina atual pode ajudar a criar ainda mais intimidade, facilitando conversarem sobre a relação e, também, o que dá prazer.

Exercite o toque: estratégias também são boas pedidas para o momento e uma das que funcionam bem envolve massagem. Pode ser ótimo pedir ao outro que massageie seu corpo, guiando-o e indicando o que gosta, o que não gosta e o que quer experimentar.

Proponha novidades na cama: outra recomendação é perguntar se o par tem há algum desejo sexual que os dois ainda não fizeram juntos. Assim, também pode dizer o que pode fazer chegar lá.